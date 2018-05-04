В Выборге и Сертолово проходят обыски в связи с делом петербургского застройщика

Петербурге и Ленобласти в настоящий момент проходят обыски у учредителей застройщика бизнес-центра на Пионерской, 53 в Петербурге. Следствие подозревает бизнесменов в подаче фиктивных исков в арбитраж на 87 млн рублей.

По информации «Фонтанки», 4 мая серия обысков проходит у собственников компании «АСК-14», в офисе фирмы и у ее партнеров. По данным издания, обыск идет в петербургской квартире и загородном доме во Всеволожском районе у совладельца Белова; в квартире у его компаньона Лысенкова; в коттедже Сертолово у генерального директора компании; в офисе «АСК-14» на Невском проспекте. А также в помещениях фирмы в Выборге и в ООО «Архитектурное бюро „Плотников и Компаньоны“, где, по версии следствия, могли изготавливаться документы для реализации схемы.

Уголовное дело возбуждено по покушению на мошенничество в особо крупном размере в отношении нескольких лиц, действовавших от имени ООО „АСК-14“.

По версии следствия, часть учредителей ООО „АСК-14“ с целью хищения имущества у созданной ими же совместно с другими бизнесменами компании ООО „АСК-1-4“, желая создать искусственную кредиторскую задолженность последнего, дважды обратились с иском о взыскании с ООО „АСК-1-4“ 25 млн и 62 млн рублей, предоставив в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области фиктивные документы о понесенных ООО „АСК-14“ затратах. Силовики считают, что тем самым фигуранты добились вынесения решения арбитражным судом о взыскании несуществующей задолженности на 87 млн рублей.

В декабре 2017 в отношении ООО „АСК-1-4“ введена процедура наблюдения.