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Обвиняемого в организации рынка секс-услуг Воронежа адвоката перевели под домашний арест
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Обвиняемого в организации рынка секс-услуг Воронежа адвоката перевели под домашний арест 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Расследование по делу ОПГ Алексея Климова продолжается 2,5 года. Воронежский облсуд смягчил меру пресечения для экс-силовика, кандидата в депутаты Алексея Климова. Решение о переводе обвиняемого в сутенёрстве адвоката из СИЗО под домашний арест было принято 27 апреля. Как рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, решается вопрос об обжаловании данного судебного решения. Адвоката, президента общественной организации «Ветераны СОБР» Алексея Климова задержали в сентябре 2015 года незадолго до выборов в облдуму, в которых у него были все шансы выиграть и стать депутатом.
По версии следствия, Алексей Климов руководил преступным сообществом, контролировавшим рынок секс-услуг в Воронеже. Он не распределил между участниками ОПС и забрал себе 36,6 млн рублей преступного дохода. Адвокат легализовал деньги, купив и оформив на подставных лиц квартиры и офисы. Группировка контролировала поставку девушек с трасс, предложения в борделях, заказы проституток по адресам, их работу в саунах. Сутенеры отслеживали конкурентов и либо требовали платить дань, либо угрозами и давлением заставляли отказаться от идеи предлагать клиентам интим с проститутками. По примерным подсчетам, ОПС контролировало от 200 до 300 профессиональных проституток. По приблизительным данным, незаконный бизнес приносил порядка 5 млн рублей в месяц. После нескольких месяцев в СИЗО весной 2016 года суд перевёл Алексея Климова сначала под домашний арест, а позже под подписку о невыезде. Однако в июне 2016 года прокуратура области добилась в суде возвращения Климова в СИЗО. Поводом для изменения меры пресечения обвиняемому Климову с подписки о невыезде на заключение под стражу стали данные о том, что он, находясь на свободе, оказывает активное давление на свидетелей и других фигурантов уголовного дела. С тех пор, несмотря на усилия защиты, Алексей Климов содержался в изоляторе.
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