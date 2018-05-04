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В Госдуме предложили отменить статью УК об ответственности за GPS-трекеры
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В Госдуме предложили отменить статью УК об ответственности за GPS-трекеры 

Говорит Москва 2 часа назад
Об этом депутат рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Пока такого законопроекта нет, идут консультации. Я хочу это инициировать. Статья выглядит анахронизмом, нелепостью. Но мало внести законопроект, надо добиться согласования различных инстанций, чтобы он был принят — и с коллегами, и с администрацией президента, и с правительством».
При этом Емельянов отметил, что большинство его коллег с ним не согласны и считают, что статья ст. 138.1 УК РФ нужна:
«Есть моя позиция, есть большинства коллег, с которыми я консультировался. Я считаю, что статью надо отменять. Но мои коллеги считают, что дело применительно к практике, статья нужна для предотвращения крайних случаев».
Ранее «Коммерсантъ» писал, что СКР решает вопрос о возбуждении уголовного дела против основателя сервиса доставки еды «ВкусLab» Артема Лаптева, который купил в Китае GPS-трекеры для своих курьеров.
Приборы предполагалось использовать с ведома сотрудников, но следователи увидели в действиях предпринимателя признаки преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).
Заказ из Китая был задержан на таможне и отправлен на экспертизу. В пластиковых коробках были найдены не только трекеры, но и встроенные микрофоны. Это дало основание следователям посчитать устройства «предназначенными для негласного получения информации».
В декабре прошлого года Владимиру Путину на пресс-конференции журналисты рассказали историю многодетного фермера из Курганской области, который заказал GPS-трекер для слежения за коровой. Мужчина был задержан на сельской почте при получении посылки. Ему предъявили обвинение по ст. 138.1 УК РФ.
«Я даже не знаю, что есть такая статья, — сказал президент Путин. — Я не понимаю, в чем проблема, связанная с коровой. Наверное, это нужно как-то отрегулировать, я постараюсь это сделать».
После этого дело против фермера было прекращено. Генпрокуратура начала масштабную проверку всех уголовных дел, возбужденных по ст. 138.1 УК РФ.
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