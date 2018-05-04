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Двое жителей Вологодской области осуждены за агрессию в сторону полицейских
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Двое жителей Вологодской области осуждены за агрессию в сторону полицейских 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Жители Никольска и Верховажья оказались под следствием за оскорбление полицейских. Один из них отделался условным сроком, второй отправится в колонию.
Так, в феврале этого года 43-летний житель Никольска, будучи нетрезвым, решил продолжить веселье, но денег на алкоголь не было. Зайдя в местный магазин, мужчина взял с полки бутылку водки и попытался скрыться, но его задержали бдительные сотрудники торговой точки. Не сдаваясь, никольчанин открыл бутылку и тут же начал потреблять содержимое. В это время прибыли вызванные на место ЧП полицейские, которые попытались арестовать нарушителя. «Покупатель» повел себя агрессивно: начал грубить, нецензурно выражаться, оскорблять правоохранителей. Буяна доставили в отдел, на него возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Оскорбление представителя власти». С учетом уже имеющихся судимостей суд отправил агрессора на год и пять месяцев в колонию строгого режима.
Житель Верховажья совершил правонарушение в начале декабря прошлого года. Как сообщает региональный следственный комитет, в тот вечер инспекторы по делам несовершеннолетних проводили рейд и искали подростков-нарушителей. Одного из них они встретили у местного магазина. Подросток был нетрезв и в компании 37-летнего мужчины. Старший товарищ решил защитить «друга»: помешал правоохранителям и помог школьнику сбежать. Пока один из полицейских догонял юного нарушителя, женщина-инспектор ПДН попросила мужчину проехать на служебной машине в отдел полиции. Отвечать за свой поступок верховажец не торопился, поэтому ответил отказом и ударил сотрудницу при исполнении кулаком по спине.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд назначил ему полтора года условного лишения свободы.
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