Банду наркоторговцев отдали под суд в Каменске-Уральском

В Красногорский райсуд Каменска-Уральского направлено уголовное дело в отношении банды наркоторговцев. На скамье подсудимых — трое мужчин и девушка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, организовал ОПГ в 2017 году житель Казани . Для сбыта наркотиков он арендовал сайты, которые действовали по принципу интернет-магазинов. Получали зелье, расфасовывали его и размещали в тайники трое жителей Каменска-Уральского.

Следует отметить, что участники банды не были знакомы друг с другом. Они общались только через Интернет.

В ходе предварительного следствия из незаконного оборота было изъято более 1,8 килограмма наркотиков.