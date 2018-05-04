Ещё
Банду наркоторговцев отдали под суд в Каменске-Уральском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банду наркоторговцев отдали под суд в Каменске-Уральском 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Красногорский райсуд Каменска-Уральского направлено уголовное дело в отношении банды наркоторговцев. На скамье подсудимых — трое мужчин и девушка.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, организовал ОПГ в 2017 году житель Казани. Для сбыта наркотиков он арендовал сайты, которые действовали по принципу интернет-магазинов. Получали зелье, расфасовывали его и размещали в тайники трое жителей Каменска-Уральского.
Следует отметить, что участники банды не были знакомы друг с другом. Они общались только через Интернет.
В ходе предварительного следствия из незаконного оборота было изъято более 1,8 килограмма наркотиков.
Уралинформбюро: последние новости
Строители космодрама "Восточный" отправились за решетку "Приморские партизаны" получили 103 года строгого режима В Зауралье нашли тело убитой девушки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов88
Пекин уступает под напором Трампа66
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту173
Британские истребители сопроводили российский самолет113
В Крыму задержали украинское судно469
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение