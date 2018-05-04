Экс-главу района в Ивановской области приговорили к четырем годам за мошенничество

"Суд вынес приговор — четыре года колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", — сказали в суде.

Ранее ТАСС сообщал, что экс-главу района в Ивановской области и его замов обвиняют в мошенничестве с землей. В общей сложности выявлено 23 преступления. Следователи выяснили, что в 2012 и 2013 годах чиновники Ивановского района незаконно выделили инвалидам 14 земельных участков, расположенных, в том числе на берегу Уводьского водохранилища, под строительство жилья, а затем переоформили их в своих интересах.