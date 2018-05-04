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Вооруженное ограбление отделения «Почты России» сняли камеры наблюдения
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Вооруженное ограбление отделения «Почты России» сняли камеры наблюдения 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
На отделение "Почты России" в Назрани 3 мая был совершен налет. Шестеро мужчин в масках ворвались в помещение среди белого дня, напугали работников и посетителей и похитили мешок с бумажными письмами. Ограбление обошлось без жертв.
По словам очевидцев, преступники рассчитывали на денежную добычу — конверты с пенсиями. Однако похитили лишь мешок с корреспонденцией.
"Все денежные средства отделения находятся в целости и сохранности. Почтовое отделение продолжает свою работу в штатном режиме", — отметили в пресс-службе «Почты России».
Задержать подозреваемых пока не удалось.
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