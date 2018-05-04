Украл, угнал, но попался

Фото с ресурса rybnoe.net 30-летнего угонщика из Юрьев-Польского будут судить. Мужчине предъявлено обвинения сразу по двум статьям — «Кража» и «Угон».

Следствие установило, что в марте текущего года мужчина проник в гараж, расположенный на территории одной из организаций города Юрьев-Польского. Оттуда он украл 27 медных заземляющих спусков, после чего скрылся с места преступления на УАЗе, который он угнал из этого же гаража.

После обращения в полицию, сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» поймали похитителя. Мужчина дал признательные показания и сообщил, где оставил угнанный УАЗик. Всё похищенное имущество полицейские вернули владельцу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.