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Украл, угнал, но попался
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Украл, угнал, но попался 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса rybnoe.net  30-летнего угонщика из Юрьев-Польского будут судить. Мужчине предъявлено обвинения сразу по двум статьям — «Кража» и «Угон».
Следствие установило, что в марте текущего года мужчина проник в гараж, расположенный на территории одной из организаций города Юрьев-Польского. Оттуда он украл 27 медных заземляющих спусков, после чего скрылся с места преступления на УАЗе, который он угнал из этого же гаража.
После обращения в полицию, сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» поймали похитителя. Мужчина дал признательные показания и сообщил, где оставил угнанный УАЗик. Всё похищенное имущество полицейские вернули владельцу.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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