Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Дерев останется в СИЗО до 6 августа

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил в отношении обвиняемого Дерева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 августа", — сказала представитель суда, отметив, что прокуратура снова выступала против содержания Дерева под стражей.

Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Вячеслав Дерев в 2011 — 2016 годах был членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии. До этого возглавлял ООО «Холдинг „Меркурий-Агро“ и был депутатом республиканского парламента.