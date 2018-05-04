Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Дерев останется в СИЗО до 6 августа 

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил в отношении обвиняемого Дерева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 августа", — сказала представитель суда, отметив, что прокуратура снова выступала против содержания Дерева под стражей.
Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Вячеслав Дерев в 2011 — 2016 годах был членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии. До этого возглавлял ООО «Холдинг „Меркурий-Агро“ и был депутатом республиканского парламента.