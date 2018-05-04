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В Татарстане осудили педофила, жертвами которого стали 56 детей
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В Татарстане осудили педофила, жертвами которого стали 56 детей 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
34-летний житель Альметьевска осужден за преступления против половой неприкосновенности детей. Следствие доказало в суде, что жертвами преступника стали 56 несовершеннолетних. Татарстанец осужден за насильственные действия сексуального характера, развратные действия, а также изготовление порнографических материалов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Преступления были совершены в период с 2015 по 2017 год. Жертвы педофила были младше 14 лет. Все они проживали в Альметьевске, Мензелинске и Бугульме. Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил фигуранта к 19 годам лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он пройдет принудительное лечение.
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