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В Киеве заочно арестовали подозреваемого в избиении депутата Рады
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В Киеве заочно арестовали подозреваемого в избиении депутата Рады 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Шевченковской районный суд Киева заочно арестовал до 1 июля сбежавшего в Азербайджан подозреваемого в избиении депутата Верховной рады Украины от пропрезидентского «Блока Петра Порошенко» Мустафы Найема, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
Найем 30 марта сообщил, что после дорожного конфликта в центре Киева находится в больнице. Полиция задержала трех участников этого инцидента. Четвертого подозреваемого задержали в Азербайджане.
"По результатам рассмотрения указанного ходатайства следственным судьей вынесено решение, которым подозреваемому Саитову Магомеду-Амину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. При этом срок действия постановления о содержании под стражей подозреваемого установлен в пределах срока досудебного расследования продолжительностью 56 дней, то есть до 1 июля 2018 года", — говорится в сообщении.
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