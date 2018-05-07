В Киеве заочно арестовали подозреваемого в избиении депутата Рады

Найем 30 марта сообщил, что после дорожного конфликта в центре Киева находится в больнице. Полиция задержала трех участников этого инцидента. Четвертого подозреваемого задержали в Азербайджане.

"По результатам рассмотрения указанного ходатайства следственным судьей вынесено решение, которым подозреваемому Саитову Магомеду-Амину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. При этом срок действия постановления о содержании под стражей подозреваемого установлен в пределах срока досудебного расследования продолжительностью 56 дней, то есть до 1 июля 2018 года", — говорится в сообщении.