Суд в Киеве продлил срок ареста главы Центра освобождения пленных

Шевченковский районный суд Киева в пятницу 4 мая по ходатайству обвинения на два месяца продлил арест руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану , сообщает Интерфакс-Украина

Отмечается, что решение может быть обжаловано в течении пяти дней.

Защита выступала против ходатайства, заявив, что вина подозреваемого не доказана.

Ранее сообщалось, что суд постановил арестовать Рубана на два месяца. Украинский лидер Пётр Порошенко поручил главе СБУ взять под личный контроль дело Рубана.

Рубана подозревают в подготовке покушения на Порошенко и высших чиновников в Киеве, а также в подготовке теракта в правительственном квартале и убийств депутатов.