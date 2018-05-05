СМИ: суд в Киеве снова арестовал недвижимость сына главы МВД Украины

Арсена Авакова КИЕВ, 5 мая — РИА Новости . Соломенский районный суд Киева снова наложил арест на недвижимость сына министра внутренних дел Украины Александра , передает в субботу агентство «Украинские новости» со ссылкой на представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее суд арестовывал две квартиры Авакова-младшего, но позже арест был отменен.

"Арестованы три паркоместа, квартиры в Киеве и Харькове , а также акции предприятия «Инвестор», принадлежащие сыну Авакова. Акции арестованы впервые", — говорится в сообщении.