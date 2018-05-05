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СМИ: суд в Киеве снова арестовал недвижимость сына главы МВД Украины
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СМИ: суд в Киеве снова арестовал недвижимость сына главы МВД Украины 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева снова наложил арест на недвижимость сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра, передает в субботу агентство «Украинские новости» со ссылкой на представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Ранее суд арестовывал две квартиры Авакова-младшего, но позже арест был отменен.
"Арестованы три паркоместа, квартиры в Киеве и Харькове, а также акции предприятия «Инвестор», принадлежащие сыну Авакова. Акции арестованы впервые", — говорится в сообщении.
Сына министра подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь. Первого ноября прошлого года суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Глава МВД Арсен Аваков уверен, что его сын в суде докажет свою невиновность.
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