Обвиняемый в подготовке покушения на Терезу Мэй отказался признать вину

Обвиняемый в подготовке покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй 20-летний житель Лондона Нааимур Рахман отказался признать свою вину в суде, сообщает газета TheGuardian.

По версии следствия, Рахман и его сообщник, 21-летний Мохаммед Имран из Бирмингегема, приобрели рюкзаки, намеревались наполнить их самодельными взрывными веществами для проведения атаки на руководство Великобритании.

Для исполнения своего замысла они проводили предварительную разведку местности.

Предполагаемые террористы были задержаны полицией в декабре 2017 года по месту жительства в Лондоне и Бирмингеме. После этого инцидента в правительственном квартале усилили меры безопасности.