Полиция заподозрила главу следственного управления в Пушкино в получении взятки в 4 млн руб.

«Сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Московской области совместно с УФСБ России по Москве и Московской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт получения 4 млн руб. начальником следственного управления МУ МВД России «Пушкинское» от представителя коммерческой организации за решение вопроса о невозбуждении уголовного дела», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой полицейского уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, он также понесет наказание в соответствии с законодательством, сообщили в полиции. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.