Ещё
В Татарстане 34-летний местный житель, растливший за три года 56 детей, приговорен к 19 годам и направлен на принудительное лечение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане 34-летний местный житель, растливший за три года 56 детей, приговорен к 19 годам и направлен на принудительное лечение 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Татарстане суд признал 34-летнего жителя города Альметьевска виновным в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц, педофилии и изготовлении материалов порнографического характера.
С 2015 по 2017 год подсудимый совершил преступления против половой неприкосновенности малолетних и несовершеннолетних детей, проживающих на территории Альметьевска, Бугульмы и Мензелинска. Жертвами злоумышленника стали 56 детей — 51 девочка и 5 мальчиков.
Свою вину подсудимый полностью признал. Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил педофилу наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, сообщает
"Вечерняя Казань"
Так как в ходе многочисленных экспертиз у обвиняемого были обнаружены различные отклонения в психике, в отношении него применены также принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
По данным следствия, мужчина создал и вел в социальных сетях две страницы — от имени 11-летней девочки и 14-летнего мальчика. Таким образом он знакомился с детьми в возрасте от 10 до 14 лет. После знакомства с детьми мужчина под видом ребенка начинал убеждать их «снимать себя на фото— и видеокамеры за совершением непристойных действий». А получив такие записи, обвиняемый шантажировал детей, требуя личных встреч и угрожая распространить в Сети полученные снимки и видео.
Задержали педофила в январе 2017 года после того, как мать одной из девочек застала свою дочь за селфи в обнаженном виде. Разговорив дочь, она выяснила, что происходит и сообщила в полицию.
При обыске у обвиняемого нашли большое количество материалов порнографического содержания, а также переписку с более чем 80 несовершеннолетними.
В ходе следствия выяснилось, что мужчина вступил в интимные отношения с четырьмя девочками, причем встречи с ними проходили либо в гаражах, либо в квартирах жертв.
Всего 34-летнему жителю Альметьевска предъявили обвинения в совершении 96 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия), ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).
Newsru.com: последние новости
Во Вьетнаме к пожизненному заключению приговорена россиянка Мария Дапирка, перевозившая в чемодане три кило кокаина Суд в третий раз вынес приговор "приморским партизанам", назначив им от 8 до 25 лет лишения свободы "Новая" заподозрила ФСБ и МВД в манипуляциях числами предотвращенных терактов
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов84
Пекин уступает под напором Трампа60
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту164
Британские истребители сопроводили российский самолет111
В Крыму задержали украинское судно464
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение