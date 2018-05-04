В Татарстане 34-летний местный житель, растливший за три года 56 детей, приговорен к 19 годам и направлен на принудительное лечение

Татарстане суд признал 34-летнего жителя города Альметьевска виновным в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц, педофилии и изготовлении материалов порнографического характера.

С 2015 по 2017 год подсудимый совершил преступления против половой неприкосновенности малолетних и несовершеннолетних детей, проживающих на территории Альметьевска, Бугульмы и Мензелинска . Жертвами злоумышленника стали 56 детей — 51 девочка и 5 мальчиков.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил педофилу наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, сообщает

Так как в ходе многочисленных экспертиз у обвиняемого были обнаружены различные отклонения в психике, в отношении него применены также принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

По данным следствия, мужчина создал и вел в социальных сетях две страницы — от имени 11-летней девочки и 14-летнего мальчика. Таким образом он знакомился с детьми в возрасте от 10 до 14 лет. После знакомства с детьми мужчина под видом ребенка начинал убеждать их «снимать себя на фото— и видеокамеры за совершением непристойных действий». А получив такие записи, обвиняемый шантажировал детей, требуя личных встреч и угрожая распространить в Сети полученные снимки и видео.

Задержали педофила в январе 2017 года после того, как мать одной из девочек застала свою дочь за селфи в обнаженном виде. Разговорив дочь, она выяснила, что происходит и сообщила в полицию.

При обыске у обвиняемого нашли большое количество материалов порнографического содержания, а также переписку с более чем 80 несовершеннолетними.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина вступил в интимные отношения с четырьмя девочками, причем встречи с ними проходили либо в гаражах, либо в квартирах жертв.

Всего 34-летнему жителю Альметьевска предъявили обвинения в совершении 96 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия), ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).