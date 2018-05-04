Ещё
В Польше, Нидерландах и Германии ликвидировали банду наркодельцов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше, Нидерландах и Германии ликвидировали банду наркодельцов 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Depositphotos / Patryk_Kosmider
ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Международную банду производителей наркотиков ликвидировали полицейские из Польши, Нидерландов и Германии, сообщает польская полиция.
"Полицейские из Гожува Великопольского установили, что на территории Польши, Германии и Нидерландах действует группа, члены, которой занимаются организованной торговлей наркотиками", — говорится в сообщении.
По данным полиции, члены этой группы перевозили из Польши в Голландию вещества, используемые для производства синтетических наркотиков — амфетамина. «Все указывало на то, что они занимались также организацией незаконных лабораторий синтетических наркотиков», — пояснили полицейские.
В Великопольском воеводстве полицейские задержали семь человек. Одному из задержанных предъявлено обвинение о руководстве организованной преступной группой, остальным лицам грозит ответственность за участие в этой группе. Задержанные также обвиняются в производстве психотропных веществ.
У одного из поляков полицейские нашли 4 килограмма амфетамина. Также изъято 17,5 тысяч литров химических веществ, используемых в процессе производства синтетических наркотиков, рассказали в полиции.
Информация польских следователей позволила провести оперативные мероприятия в Голландии: 200 полицейских появилось одновременно в 13 местах и ликвидировали четыре лаборатории, в том числе одну мобильную. В лабораториях изъяли 105 килограммов амфетамина, тысячу литров прекурсоров. Задержаны семь человек. Найдены также склады, в которых находились тонны химических веществ, используемых для производства синтетических наркотиков.
В то же время полицейские из Германии обнаружили 7,4 тысячи литров химических веществ, аналогичных выявленным в Голландии и Польше. Эти вещества используются для производства синтетических наркотиков.
РИА Новости: последние новости
Защита осужденной во Вьетнаме россиянки подумает об апелляции В Мексике задержаны 119 полицейских по подозрению в различных преступлениях В США освободили осужденного за "откаты" на урановых сделках россиянина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно276
Россия отказалась от союзов с Китаем335
Литва переименовала Грузию48
Названа основная версия гибели блогера Макушина7
Киркоров ответил недоброжелателям88
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение