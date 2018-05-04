В Польше, Нидерландах и Германии ликвидировали банду наркодельцов

"Полицейские из Гожува Великопольского установили, что на территории Польши, Германии и Нидерландах действует группа, члены, которой занимаются организованной торговлей наркотиками", — говорится в сообщении.

По данным полиции, члены этой группы перевозили из Польши в Голландию вещества, используемые для производства синтетических наркотиков — амфетамина. «Все указывало на то, что они занимались также организацией незаконных лабораторий синтетических наркотиков», — пояснили полицейские.

В Великопольском воеводстве полицейские задержали семь человек. Одному из задержанных предъявлено обвинение о руководстве организованной преступной группой, остальным лицам грозит ответственность за участие в этой группе. Задержанные также обвиняются в производстве психотропных веществ.

У одного из поляков полицейские нашли 4 килограмма амфетамина. Также изъято 17,5 тысяч литров химических веществ, используемых в процессе производства синтетических наркотиков, рассказали в полиции.

Информация польских следователей позволила провести оперативные мероприятия в Голландии: 200 полицейских появилось одновременно в 13 местах и ликвидировали четыре лаборатории, в том числе одну мобильную. В лабораториях изъяли 105 килограммов амфетамина, тысячу литров прекурсоров. Задержаны семь человек. Найдены также склады, в которых находились тонны химических веществ, используемых для производства синтетических наркотиков.

В то же время полицейские из Германии обнаружили 7,4 тысячи литров химических веществ, аналогичных выявленным в Голландии и Польше. Эти вещества используются для производства синтетических наркотиков.