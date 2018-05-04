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Глава волгоградского потребкооператива «21 Век» идет под суд
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Глава волгоградского потребкооператива «21 Век» идет под суд 

АиФ Волгоград 41 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, заведенному на руководителя потребкооператива «21 Век», и передала его в суд в Ленинском районе Волгоградской области
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, 27 февраля 2017 года мужчина за 400 000 рублей продал машину, купленную на деньги пайщиков и принадлежащую кооперативу. Вину в содеянном глава кооператива не признал. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Материал по факту срыва сроков выплаты вкладов в СК СПК «21 Век» выделен в отдельное производство.
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