Курянин похитил золото и деньги из дома, где делал ремонт

По решению суда злоумышленник получил 3 года в исправительной колонии строго режима

24-летний курянин признан виновным в совершении четырех краж. Как было установлено, молодой человек вышел из мест лишения свободы в 2015 году, где отбывал наказание за грабёж и незаконное приобретение и хранение наркотиков, и начал подрабатывать на стройках.

В одном из частных домов в Железнодорожном административном округе г. Курска , где он проводил отделочные работы, с августа прошлого года по январь текущего он похитил золото и деньги. Общая сумма похищенного составила 204 тыс. руб. Часть украшений он сдал в ломбард и продал.

Когда злоумышленника задержала полиция, потерпевшим были возвращены оставшиеся золотые украшения и деньги.

Суд назначил ему 3 года лишения свободы в исправительной колонии строго режима.