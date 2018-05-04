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Курянин похитил золото и деньги из дома, где делал ремонт
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Курянин похитил золото и деньги из дома, где делал ремонт 

Курские известия 46 минут назад
Фото: Курские известия
По решению суда злоумышленник получил 3 года в исправительной колонии строго режима
24-летний курянин признан виновным в совершении четырех краж. Как было установлено, молодой человек вышел из мест лишения свободы в 2015 году, где отбывал наказание за грабёж и незаконное приобретение и хранение наркотиков, и начал подрабатывать на стройках.
В одном из частных домов в Железнодорожном административном округе г. Курска, где он проводил отделочные работы, с августа прошлого года по январь текущего он похитил золото и деньги. Общая сумма похищенного составила 204 тыс. руб. Часть украшений он сдал в ломбард и продал.
Когда злоумышленника задержала полиция, потерпевшим были возвращены оставшиеся золотые украшения и деньги.
Суд назначил ему 3 года лишения свободы в исправительной колонии строго режима.
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