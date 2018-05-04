Ещё
Полиция возбудила дело после размещения клеветнических листовок у места работы жительницы Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция возбудила дело после размещения клеветнических листовок у места работы жительницы Подмосковья 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту распространения клеветы о жительнице Подмосковья, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«В полицию обратилась 34-летняя женщина с сообщением о том, что о ней распространяются клеветнические сведения, порочащие ее честь и достоинство. Установлено, что двое неработающих мужчин 30 и 34 лет распространили заведомо ложные сведения о жительнице Подмосковья, сообщив ее коллегам по работе информацию, содержащую обвинения в совершении преступления, а также разместив листовки с аналогичной информацией на улице возле места работы женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ («Клевета»)», — рассказали в ведомстве.
В полиции объяснили, что распространенные материалы содержали заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство потерпевшей, а также подрывали ее деловую репутацию.
В настоящее время оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.
Агентство «Москва»: последние новости
Следствие просит арестовать подростка, обвиняемого в убийстве девушки на юго-востоке Москвы Обвиняемый в убийстве женщины покончил с собой в СИЗО «Водник» Суд продлил до 5 августа арест обвиняемого в шпионаже норвежца Ф.Берга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно276
Россия отказалась от союзов с Китаем335
Литва переименовала Грузию48
Названа основная версия гибели блогера Макушина7
Киркоров ответил недоброжелателям88
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение