Полиция возбудила дело после размещения клеветнических листовок у места работы жительницы Подмосковья

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту распространения клеветы о жительнице Подмосковья, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«В полицию обратилась 34-летняя женщина с сообщением о том, что о ней распространяются клеветнические сведения, порочащие ее честь и достоинство. Установлено, что двое неработающих мужчин 30 и 34 лет распространили заведомо ложные сведения о жительнице Подмосковья, сообщив ее коллегам по работе информацию, содержащую обвинения в совершении преступления, а также разместив листовки с аналогичной информацией на улице возле места работы женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ («Клевета»)», — рассказали в ведомстве.

В полиции объяснили, что распространенные материалы содержали заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство потерпевшей, а также подрывали ее деловую репутацию.

В настоящее время оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.