Жителя Москвы обокрали на турбазе в Прионежском районе

Под подозрением в краже оказалась новая знакомая гостя — 20-летняя ранее судимая жительница Петрозаводска

Житель Москвы стал жертвой кражи в Карелии . По информации МВД, мужчина приехал в республику на отдых, гость поселился на одной из туристических баз в Прионежском районе. Туда же он пригласил девушку, с которой познакомился не так давно. Когда гостья уехала, то потерпевший обнаружил пропажу мобильного телефона стоимостью 13 тысяч рублей. Его подозрения пали на недавнюю знакомую, о которой он практически ничего на знал.

Стражи порядка вышли на след возможной подозреваемой — 20-летней ранее судимой петрозаводчанки, у которой и был обнаружен похищенный гаджет.