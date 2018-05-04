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Жителя Москвы обокрали на турбазе в Прионежском районе
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Жителя Москвы обокрали на турбазе в Прионежском районе 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
Под подозрением в краже оказалась новая знакомая гостя — 20-летняя ранее судимая жительница Петрозаводска.
Житель Москвы стал жертвой кражи в Карелии. По информации МВД, мужчина приехал в республику на отдых, гость поселился на одной из туристических баз в Прионежском районе. Туда же он пригласил девушку, с которой познакомился не так давно. Когда гостья уехала, то потерпевший обнаружил пропажу мобильного телефона стоимостью 13 тысяч рублей. Его подозрения пали на недавнюю знакомую, о которой он практически ничего на знал.
Стражи порядка вышли на след возможной подозреваемой — 20-летней ранее судимой петрозаводчанки, у которой и был обнаружен похищенный гаджет.
По материалам: ptzgovorit.ru
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