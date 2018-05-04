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Заказчика и убийцу иркутского коллектора посадили на 26 лет
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Заказчика и убийцу иркутского коллектора посадили на 26 лет 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как стало известно «ФедералПресс», у директора фирмы «Аверс» накопились долги за аренду помещений и арендодатель заблокировал предпринимателю доступ в офис, а также обратился в Арбитражный суд, чтобы взыскать задолженность. Из-за этого подсудимый предложил знакомому совершить убийство владельца здания за 300 тыс. рублей. Заказчик-должник сообщил киллеру адрес жертвы, его обычный маршрут и марку авто. Известно, что должник и специалист по работе с просроченной задолженностью знали друг друга очень давно. Прошлой весной исполнитель выследил потерпевшего и трижды выстрелил в него, пока тот управлял автомобилем. Коллектор погиб на месте. Суд назначил заказчику убийства 14 лет колонии строгого режима, а киллеру — 12, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Приангарья.
Фото РИА Новости
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