В Воронеже направлено в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в серии мошеннических действий в особо крупном размере

СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области окончено предварительное следствие и направлено в суд уголовное дело по обвинению 29-летнего местного жителя в совершении серии мошеннических действий в отношении 16 лиц на общую сумму около 18 млн рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2010-2011 годах обвиняемый обманул местную жительницу на 4,56 млн рублей под предлогом строительства двух жилых домов. Впоследствии оформил построенные дома на жену и реализовал третьему лицу.

В 2012-2014 годах обвиняемый обманул другого своего знакомого, обещая ему вернуть заем на сумму 700 тысяч рублей с большими процентами, предложив ему выгоду от участия в строительстве фермы. За последнею идею потерпевший расплатился денежными средствами и золотыми монетами на сумму около 440 тысяч рублей.

В 2015-2016 годах он похитил денежные средства на сумму 11,2 млн рублей у 11 своих знакомых под предлогом помощи в приобретении автомобилей по цене значительно ниже среднерыночной. Так, он получал от пострадавшего полную сумму денежных средств, заключал от имени последнего с автосалоном предварительный договор на заключение договора купли-продажи автомобиля, а денежные средства присваивал себе.

В 2016 году он обманным путем похитил денежные средства 3-х граждан на общую сумму свыше 1 млн рублей за приобретении ими топливных карт с лимитом 35 тысяч рублей по цене 18 или 25 тысяч рублей. Затем обвиняемый либо вовсе не передавал покупателю топливные карты либо блокировал переданные.

Для маскировки своих намерений и придания своим деяниям видимости гражданско-правовых отношений он добровольно возвращал потерпевшим незначительные суммы. Полученными денежными средствами он воспользовался по своему усмотрению.

В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.