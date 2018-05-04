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Количество взяток в Ростовской области выросло на 119%
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Количество взяток в Ростовской области выросло на 119% 

Деловое сообщество 1 час назад
Общее количество зафиксированных преступлений за первый квартал 2018 года понизилось на 3,2%. В отчете, опубликованном Генпрокуратурой РФ отмечена позитивная тенденция снижения уровня преступности в донском регионе. Область заняла шестое место в стране, однако есть и негативные тенденции. Так, количество зафиксированных взяток выросло больше чем в два раза. С начала года Генпрокуратура насчитала 68 случаев получения «денег в конверте», что на 119% больше, чем за аналогичный период в 2017 году. Из положительных тенденций ведомство отмечает уменьшение количества экономических преступлений, показатели снизились на 28%.
Также сильно повысилось число особо тяжких преступлений, зафиксированных в Ростовской области. 767 дел, это на 42,6% больше чем в прошлом году. Дончане стали больше привлекаться по статьям о причинении умышленного тяжкого вреда здоровью и убийству. Область занимает 7 место в стране по показателю особо тяжких преступлений.
Антинаркотические мероприятия дают свои плоды, количество преступлений, совершенных под воздействием разного рода веществ снизилось на 72%. А вот преступления, совершенные под действием алкопаров наоборот, превалируют.
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