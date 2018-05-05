Дело об убийстве по неосторожности рассмотрит Приморский краевой суд 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщает PRIMPRESS.
Согласно выводам следствия 16 апреля 2018 года нетрезвый житель Пограничного района Приморья, находясь у себя дома, работал ручной электрической цепной пилой. Поблизости находилась женщина.
Все материалы дела собраны в достаточном количестве и в ближайшее время будут рассмотрены в суде.