Дело об убийстве по неосторожности рассмотрит Приморский краевой суд

Согласно выводам следствия 16 апреля 2018 года нетрезвый житель Пограничного района Приморья, находясь у себя дома, работал ручной электрической цепной пилой. Поблизости находилась женщина.

Все материалы дела собраны в достаточном количестве и в ближайшее время будут рассмотрены в суде.