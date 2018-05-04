Южноуралец сел на 3 года за пощечину полицейскому 

Суд вынес приговор 26-летнему жителю Челябинской области, признав его виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Молодой человек проведет 3 года 1 месяц в колонии строгого режима.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент произошел нынешней весной. Подсудимый находился в отделении областной психоневрологической больницы для проведения экспертизы. Он ударил по лицу сотрудника полиции.
Суд назначил южноуральцу наказание с учетом ранее совершенных преступлений.