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Жителя Воронежской области будут судить за призывы к терроризму
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Жителя Воронежской области будут судить за призывы к терроризму 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: riavrn.ru
ВОРОНЕЖ, 4 мая — РИА Новости. Житель Воронежской области предстанет перед судом за призывы к терроризму в интернете, а также изготовление и хранение взрывчатки, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
В отношении 31-летнего жителя города Лиски было возбуждено дело по статьям «публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет», «возбуждение ненависти и вражды по признаку отношения к религии, совершенные с использованием сети интернет», «незаконное изготовление взрывных устройств», «незаконное хранение взрывных устройств».
"Следствием установлено, в период времени примерно с февраля 2017 года по 23 июля 2017 года обвиняемый… при помощи мобильного телефона разместил в интернете в открытом доступе аудиофайл, содержащий призыв к осуществлению террористической деятельности и вовлечение в деятельность террористической организации, с целью ознакомления с ним неограниченного круга лиц", — говорится в сообщении СК.
Как отмечает следствие, мужчина был «приверженцем экстремистских взглядов, а также сторонником идей международной организации, которая решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической и ее деятельность запрещена на территории России». В управлении ФСБ по Воронежской области РИА Новости уточнили, что обвиняемый — сторонник террористической группировки «Исламское государство»*.
"В марте и июле 2017 года он разместил в интернете в открытом доступе два аудиофайла, содержащих высказывания, направленные на возбуждение вражды, ненависти (розни) в отношении группы лиц, выделенной по признаку отношения к религии", — информирует следствие.
По его данным, мужчина также изготовил взрывное устройство, которое хранил у себя дома до конца августа 2017 года — когда оно было обнаружено и изъято сотрудниками ФСБ.
"Следователями СК собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли материалы, предоставленные УФСБ России по Воронежской области, показания свидетелей, протоколы осмотров предметов, заключения проведенных судебных экспертиз, а также иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данных преступлений, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.
* Запрещена в России
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