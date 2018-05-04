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Украл на миллион, продал за 200 тысяч: тюменец увел у зауральца 24 коровы
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Украл на миллион, продал за 200 тысяч: тюменец увел у зауральца 24 коровы 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
37-летний житель Тюменской области признан виновным в краже в особо крупном размере.
— Подсудимый в сентябре 2016 года тайно похитил с пастбища возле деревни Романовское Белозерского района 24 коровы. Он перегнал их в одно из сел Упоровского района Тюменской области, где продал местному жителю за 200 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ущерб, причиненный хозяину скота, оценен в более чем 1,1 миллиона рублей. Найти животных удалось только через год. Две коровы и два теленка были возвращены законному владельцу.
Белозерский районный суд приговорил подсудимого к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. После того как мужчина отсидит срок, его свобода будет ограничена еще на год. Также тюменец должен будет вернуть зауральцу больше миллиона рублей.
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