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Попался на «синтетике»
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Попался на «синтетике» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя областного центра, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.
Подозреваемый был задержан в апреле текущего года. В ходе досмотра автомобиля у него были обнаружены и изъяты 20 свертков с неизвестным содержимым, обмотанные черной изолентой и полимерные упаковочные материалы.
Экспертиза показала, что в изъятых свертках находилось синтетическое наркотическое средство, общей массой 6,72 граммов.
Запрещенные вещества фигурант планировал сбыть на территории области бесконтактным способом. Также во Владимире сотрудниками наркоконтроля обнаружены четыре тайника со свертками. В настоящее время содержимое отправлено на экспертизу. Полицейскими проводится проверка на причастность подозреваемого к иным аналогичным эпизодам преступной деятельности.
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