Попался на «синтетике»

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя областного центра, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

Подозреваемый был задержан в апреле текущего года. В ходе досмотра автомобиля у него были обнаружены и изъяты 20 свертков с неизвестным содержимым, обмотанные черной изолентой и полимерные упаковочные материалы.

Экспертиза показала, что в изъятых свертках находилось синтетическое наркотическое средство, общей массой 6,72 граммов.

Запрещенные вещества фигурант планировал сбыть на территории области бесконтактным способом. Также во Владимире сотрудниками наркоконтроля обнаружены четыре тайника со свертками. В настоящее время содержимое отправлено на экспертизу. Полицейскими проводится проверка на причастность подозреваемого к иным аналогичным эпизодам преступной деятельности.