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Следователями МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму около 180 млн рублей
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Следователями МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму около 180 млн рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Следственным управлением УВД по ЦАО г. Москвы окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве с объектами недвижимости», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что ранее у одного из столичных банков отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. Участники организованной группы, обладая данной информацией, сообщили бывшему руководству банка о якобы имеющейся у них возможности восстановления ранее похищенных денежных средств на счетах вкладчиков. За это злоумышленники потребовали вознаграждение в виде объектов недвижимости, расположенных в поселке Филимонковское. Получив согласие, обвиняемые организовали заключение фиктивных договоров уступки права требования по принадлежащим учреждению обязательствам из кредитных договоров на общую сумму около 180 миллионов рублей", — рассказала Ирина Волк.
В регистрирующий орган представлены подложные документы, на основании которых право собственности на земельные участки и иные объекты недвижимости перешли к лицам, подконтрольным участникам организованной группы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
"Следствием установлены четверо фигурантов, причастных к противоправной деятельности. Один из них объявлен в федеральный розыск и в настоящее время задержан сотрудниками полиции в г. Смоленске. Другой находится в международном розыске", — добавила официальный представитель ведомства.
Уголовное дело в отношении еще двоих соучастников с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
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