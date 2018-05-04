В Воронежской области приверженец ИГИЛ призывал к террору и сделал бомбу 

Исламиста будут судить по четырём статьям.
Житель Лисок попадёт на скамью подсудимых за призывы к терактам и изготовление взрывного устройства, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в пятницу, 4 мая. По информации «Вести-Воронеж», мужчина являетя приверженцем группировки ИГИЛ, деятельность которой решением Верховного суда запрещена в России. По версии следствия, в период времени с февраля по июль 2017 года мужчина разместил в сети аудиофайл, в котором содержался призыв к террористической деятельности. Кроме того, в марте и июле в интернете появились ещё два аудиофайла, направленные на возбуждение вражды к людям другой религии. Наконец, житель Лисок сам изготовил бомбу и хранил её в доме до августа 2017 года, пока к нему не ворвались оперативники ФСБ. Они и занимались разработкой мужчины. По информации «Вести-Воронеж», обвиняемый — уроженец Таджикистана с российским гражданством. Сейчас силовики уже завершили расследование уголовного дела. Приверженца исламистов будут судить по четырём статьям — за публичные призывы к террору через интернет, возбуждение ненависти по религиозному признаку, незаконные изготовление и хранение взрывных устройств. Екатерина Трещикова