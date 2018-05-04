Подозреваемую в краже смартфона задержали в московском ТЦ по горячим следам

В московском торговом центре сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи дорогостоящего смартфона, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

В районе Манежной площади к сотрудникам ОМОНа обратилась девушка и сообщила, что у нее украли телефон. По словам потерпевшей, она положила мобильное устройство на стол и на секунду отвлеклась, после чего обнаружила пропажу. Также девушка сообщила, что в этот момент рядом с ней находилась неизвестная женщина.

«Стражи правопорядка незамедлительно приступили к поиску возможной подозреваемой, периодически звоня по номеру телефона, который им продиктовала потерпевшая, в надежде, что похититель не успел отключить устройство. Вскоре сотрудники обнаружили женщину, схожую по приметам с подозреваемой, которую опознала потерпевшая», — говорится в сообщении.

Сотрудники задержали 48-летнюю женщину и для дальнейшего разбирательства передали полиции. Похищенное изъято.