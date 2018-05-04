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В Тамбовской области сын наглотался таблеток и до смерти избил отца
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В Тамбовской области сын наглотался таблеток и до смерти избил отца 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Первомайском районе 18-летнего парня подозревают в убийстве 58-летнего отца, сообщила пресс-служба регионального СК.
30 апреля в приемное отделение Первомайской ЦРБ привезла 58-летнего мужчину, который находился без сознания. Через три дня он умер. Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого — сына потерпевшего.
По версии следствия, вечером 30 апреля сын с отцом ехали на машине из Воронежской области в Рязань, чтобы там торговать искусственными цветами и солнцезащитными очками.
По дороге сын принял несколько таблеток и начал себя неадекватно вести. Когда мужчины в районе 355 км трассы М-6 «Каспий» вышли из автомобиля, молодой человек избил отца.
Сейчас подозреваемого в убийстве юношу заключили под стражу. Расследование продолжается.
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