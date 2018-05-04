В Тамбовской области сын наглотался таблеток и до смерти избил отца

В Первомайском районе 18-летнего парня подозревают в убийстве 58-летнего отца, сообщила пресс-служба регионального СК.

30 апреля в приемное отделение Первомайской ЦРБ привезла 58-летнего мужчину, который находился без сознания. Через три дня он умер. Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого — сына потерпевшего.

По версии следствия, вечером 30 апреля сын с отцом ехали на машине из Воронежской области Рязань , чтобы там торговать искусственными цветами и солнцезащитными очками.

По дороге сын принял несколько таблеток и начал себя неадекватно вести. Когда мужчины в районе 355 км трассы М-6 «Каспий» вышли из автомобиля, молодой человек избил отца.

Сейчас подозреваемого в убийстве юношу заключили под стражу. Расследование продолжается.