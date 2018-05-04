Полицейские ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия на Юго-Западе столицы

Силовики обнаружили в гараже предметы, схожие с револьвером системы «Наган», пистолетами Макарова, приспособлением для бесшумной стрельбы, карабином Мосина, автоматом Калашникова, снайперским прицелом, а также 244 единицы патронов разного калибра. Все изъятые предметы направлены на экспертизу. Кроме того, в гараже сотрудники полиции и ФСБ обнаружили сверла, разверстки, матрицы и другое оборудование, предназначенное для изготовления огнестрельного нарезного оружия и боеприпасов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).