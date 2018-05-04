Ещё
Бывший инкассатор планировал убийство коллег ради 100 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший инкассатор планировал убийство коллег ради 100 миллионов рублей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Не менее 100 миллионов рублей рассчитывал положить себе в карман бывший инкассатор Антон Бердников, запланировавший убийство двух коллег и нападение на служебную машину с деньгами в Астрахани. На пути обогащения встал его подельник, отказавшийся брать грех на душу и поставивший в известность следователей.
Мысль о нападении пришла в голову Антону — бывшему сотруднику областного управления инкассации — в минувшем марте, тогда же он привлек к делу своего знакомого. Маршрут инкассаторской машины был известен, так что подельникам оставалось приобрести оружие и выкопать яму. План был следующим: во время нападения убить всех инкассаторов, отогнать автомобиль в заранее приготовленное место в степи близ села Рассвет, забрать 100 миллионов рублей, а тело одного из экс-коллег закопать в яме в другом месте, чтобы все подозрения пали на него.
Однако подельник сошел с дистанции и обратился в полицию, он же позже познакомил Бердникова с продавцом оружия, в ролик которого выступил страж порядка. При передаче 40 тысяч рублей за пистолет Макарова потенциального налетчика задержали.
В отношении подозреваемого, как уточняет региональное управление СКР, возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к убийству двух и более лиц», «Приготовление к разбойному нападению в особо крупном размере» и «Покушение на незаконное приобретение огнестрельного оружия».
Вести.Ru: последние новости
Вынесен приговор расхитителям при строительстве Восточного Пожизненный приговор россиянке: чемодан с кокаином мог подбросить жених из Нигерии В Невинномысске уничтожены главари боевиков, планировавшие теракты
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно294
Россия отказалась от союзов с Китаем337
Литва переименовала Грузию52
Названа основная версия гибели блогера Макушина7
Киркоров ответил недоброжелателям90
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение