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В Сорочинске оператор завода ответит в суде за ампутированную руку коллеги
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В Сорочинске оператор завода ответит в суде за ампутированную руку коллеги 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В суд передано уголовное дело, возбужденное по факту травмирования 20-летнего сотрудника ООО «Сорочинский маслоэкстракционный завод».
В причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности обвиняется 36-летний оператор пульта управления предприятия. Обвиняемый признал свою вину.
По версии следствия, фигурант дела без оповещения начал запуск линии грануляции с пульта управления, из-за этого руку оператора грануляции 5 разряда затянуло лопастями в шнек. Врачам пришлось ампутировать руку пострадавшему.
Напомним, 15 марта 2017 года утром на заводе произошел несчастный случай. При чистке шнека в миксере подачи лузги руку оператора грануляции затянуло в шнек.
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