В Сорочинске оператор завода ответит в суде за ампутированную руку коллеги

В суд передано уголовное дело, возбужденное по факту травмирования 20-летнего сотрудника ООО «Сорочинский маслоэкстракционный завод».

В причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности обвиняется 36-летний оператор пульта управления предприятия. Обвиняемый признал свою вину.

По версии следствия, фигурант дела без оповещения начал запуск линии грануляции с пульта управления, из-за этого руку оператора грануляции 5 разряда затянуло лопастями в шнек. Врачам пришлось ампутировать руку пострадавшему.

Напомним, 15 марта 2017 года утром на заводе произошел несчастный случай. При чистке шнека в миксере подачи лузги руку оператора грануляции затянуло в шнек.