Сотрудник Сорочинского МЭЗ может сесть после травмы рабочего

Оренбургской области оператор пульта управления Сорочинского маслоэкстракционного завода обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

Следственные органы СК РФ по области завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Установлено, сотрудник завода без оповещения включил оборудование с пульта управления, в результате чего, при запуске миксера, затянуло руку оператора грануляции. Молодой человек в этот момент производил очистку оборудования. Сотруднику причинен тяжкий вред здоровью с последующей ампутацией правой руки.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.