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Сотрудник Сорочинского МЭЗ может сесть после травмы рабочего
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Сотрудник Сорочинского МЭЗ может сесть после травмы рабочего 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
В Оренбургской области оператор пульта управления Сорочинского маслоэкстракционного завода обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.
Следственные органы СК РФ по области завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Установлено, сотрудник завода без оповещения включил оборудование с пульта управления, в результате чего, при запуске миксера, затянуло руку оператора грануляции. Молодой человек в этот момент производил очистку оборудования. Сотруднику причинен тяжкий вред здоровью с последующей ампутацией правой руки.
Свою вину обвиняемый признал полностью. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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