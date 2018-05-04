За полдник у матери саратовец оказался под следствием

Мужчина хотел поесть и выпить у собственной матушки.

Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе СУ СКР региона, 4 марта около 16 часов дня обвиняемый пришел к дому, где проживает его 68-летняя мать.

47-летний житель Ртищево собирался пополдничать и выпить спиртного. Однако ранее ему запрещено было находиться в этом доме: по решению суда он был выписан оттуда. Когда преступник понял, что мать не собирается его впускать, он выбил стекло лопатой. И уже через образовавшийся проем проник в жилище.

Потерпевшая, она же мать, незамедлительно сообщила о случившемся в правоохранительные органы , после чего преступника задержали.

На ранее судимого великовозрастного сына теперь заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в чужое жилище против воли проживающего в нем лица). Следствие собрало достаточно доказательств для передачи дела в суд.