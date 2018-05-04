Пенсионерка украла деньги, оставленные клиентом в банкомате

Потерпевшая забрала банковскую карту, а деньги оставила в купюроприемнике, чем и воспользовался следующий посетитель.

37-летняя жительница Кондопоги заявила в полицию о пропаже 4 тысяч рублей. По данным МВД, женщина зашла в офис банка, чтобы снять со счета деньги. Выполнив у банкомата необходимые действия, женщина забрала карту и ушла, оставив банкноты в купюроприемнике. Спустя несколько минут она вернулась, но денег уже не было. Обратившись к работникам банка, потерпевшая узнала, что транзакция выполнена успешно и деньги в банкомат не вернулись.

Оказалось, что сразу же после того, как потерпевшая ушла, к банкомату подошла другая женщина, которая, не предприняла попыток вернуть деньги, взяла их и поспешно покинула помещение. Подозреваемой в краже стала 67-летняя женщина, которая ранее не имела проблем с законом. Она призналась в содеянном и возместила ущерб. По факту кражи возбуждено уголовное дело.