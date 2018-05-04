Ещё
Пенсионерка украла деньги, оставленные клиентом в банкомате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионерка украла деньги, оставленные клиентом в банкомате 

Карельские вести 48 минут назад
Потерпевшая забрала банковскую карту, а деньги оставила в купюроприемнике, чем и воспользовался следующий посетитель.
37-летняя жительница Кондопоги заявила в полицию о пропаже 4 тысяч рублей. По данным МВД, женщина зашла в офис банка, чтобы снять со счета деньги. Выполнив у банкомата необходимые действия, женщина забрала карту и ушла, оставив банкноты в купюроприемнике. Спустя несколько минут она вернулась, но денег уже не было. Обратившись к работникам банка, потерпевшая узнала, что транзакция выполнена успешно и деньги в банкомат не вернулись.
Оказалось, что сразу же после того, как потерпевшая ушла, к банкомату подошла другая женщина, которая, не предприняла попыток вернуть деньги, взяла их и поспешно покинула помещение. Подозреваемой в краже стала 67-летняя женщина, которая ранее не имела проблем с законом. Она призналась в содеянном и возместила ущерб. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Пьяный мужчина устроил дебош в одном из кафе в Питкяранте Фельгенгауэр дала показания в суде: «Я ощутила, как перерезают горло» Следком рассказал, как «осваивались» дорожные деньги в Карелии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем324
Найдено тело писателя Сергея Сакина20
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову133
«За что они боролись, на то и напоролись»130
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море287
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение