ФСБ рассказала о задержании подозреваемого в работорговле под Астраханью

Пограничники Астраханской области задержали уроженца Узбекистана в пункте пропуска «Аксарайский». Иностранец находился в международном розыске по подозрению в торговле людьми. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс‐службу пограничного управления ФСБ России по региону.

Уроженец Узбекистана четыре года находился в межгосударственном розыске. Мужчина подозревается в торговле людьми, но несколько лет скрывался от следствия своей страны

— пресс-служба ФСБ РФ по региону.

Подозреваемый находился в поезде, когда пограничники решили проверить у него документы.