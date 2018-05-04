Ещё
ФСБ рассказала о задержании подозреваемого в работорговле под Астраханью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ рассказала о задержании подозреваемого в работорговле под Астраханью 

360tv.ru 2 часа назад
Пограничники Астраханской области задержали уроженца Узбекистана в пункте пропуска «Аксарайский». Иностранец находился в международном розыске по подозрению в торговле людьми. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс‐службу пограничного управления ФСБ России по региону.
Уроженец Узбекистана четыре года находился в межгосударственном розыске. Мужчина подозревается в торговле людьми, но несколько лет скрывался от следствия своей страны
— пресс-служба ФСБ РФ по региону.
Подозреваемый находился в поезде, когда пограничники решили проверить у него документы.
Спецслужбы задержали в Татарстане 14 боевиков ячейки «Хизб ут‐Тахрир аль‐Ислами»*. Все они оказались жителями Казани и близлежащих районов республики. В ходе обысков была найдена запрещенная литература, а также отчеты по вербовке новых членов организации и работе с вновь привлеченными людьми.
Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в РФ.
360tv.ru: последние новости
Фигуранты дела о растрате при строительстве «Восточного» получили реальные сроки Адвокаты: осужденная во Вьетнаме пожизненно россиянка стала жертвой нигерийской наркогруппировки ФСБ уничтожила планировавших теракты экстремистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно305
Россия отказалась от союзов с Китаем337
Литва переименовала Грузию54
Названа основная версия гибели блогера Макушина7
Киркоров ответил недоброжелателям93
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение