ФСБ рассказала о задержании подозреваемого в работорговле под Астраханью 

Пограничники Астраханской области задержали уроженца Узбекистана в пункте пропуска «Аксарайский». Иностранец находился в международном розыске по подозрению в торговле людьми. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс‐службу пограничного управления ФСБ России по региону.
Уроженец Узбекистана четыре года находился в межгосударственном розыске. Мужчина подозревается в торговле людьми, но несколько лет скрывался от следствия своей страны
— пресс-служба ФСБ РФ по региону.
Подозреваемый находился в поезде, когда пограничники решили проверить у него документы.
Спецслужбы задержали в Татарстане 14 боевиков ячейки «Хизб ут‐Тахрир аль‐Ислами»*. Все они оказались жителями Казани и близлежащих районов республики. В ходе обысков была найдена запрещенная литература, а также отчеты по вербовке новых членов организации и работе с вновь привлеченными людьми.
*«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в РФ.