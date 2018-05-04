В Невинномысске уничтожены двое участников экстремистской ячейки, планировавших теракты 

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Двое лидеров экстремистской ячейки, планировавших теракты, уничтожены в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведенной 4 мая 2018 года в Невинномысске Ставропольского края спецоперации при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение террористических актов", — сообщили в ЦОС ФСБ.
Обнаружена лаборатория для производства взрывчатых веществ.