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В Невинномысске уничтожены двое участников экстремистской ячейки, планировавших теракты
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В Невинномысске уничтожены двое участников экстремистской ячейки, планировавших теракты 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Двое лидеров экстремистской ячейки, планировавших теракты, уничтожены в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведенной 4 мая 2018 года в Невинномысске Ставропольского края спецоперации при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение террористических актов", — сообщили в ЦОС ФСБ.
Обнаружена лаборатория для производства взрывчатых веществ.
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