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Условным сроком отделался сокольчанин, у которого нашли взрывчатые вещества
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Условным сроком отделался сокольчанин, у которого нашли взрывчатые вещества 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Банка пороха, найденная в доме умерших родителей, едва не стоила свободы сокольчанину. Мужчину осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ.
Охотничий порох 59-летний мужчина нашел в квартире умерших родителей еще в ноябре 2016 года. Находку он решил оставить себе и принес домой. При этом сокольчанин не имел специального разрешения на приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Вещество у него в квартире полицейские обнаружили в декабре 2017 года.
Как показала экспертиза, данный порох является взрывчатым веществом, используется для снаряжения патронов к гладкоствольным охотничьим ружьям, пригоден для производства взрыва. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ». Суд наказал его штрафом в пять тысяч рублей и условным сроком на два года.
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