Мошенник из Омска обманом похитил у 18-летней девушки 437 тысяч рублей

В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Омску с заявлением о хищении денежных средств обратилась 18-летняя омичка. Девушка пришла в банк для того, чтобы снять наличные с карты, и обнаружила пропажу 437 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по омской области.

Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, сотрудники уголовного розыска выяснили, что в феврале заявительница в соцсетях познакомилась с молодым человеком. В марте он под надуманным предлогом уговорил ее оформить перевыпуск банковской карты, при этом подключил услугу «мобильный банк» к номеру своего сотового телефона. Сотрудники полиции выяснили, что списание денежных средств произошло несколькими операциями в период с 12 по 24 марта с абонентского номера приятеля потерпевшей.

Оперативники установили личность злоумышленника и задержали 28-летнего ранее неоднократно судимого за имущественные преступления жителя Кировского округа. На допросе он признался, что девушку обманул: был женат, вводил её в заблуждение из-за денег. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.