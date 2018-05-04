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Москвича ограбили в столичном метро
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Москвича ограбили в столичном метро 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В столичном метрополитене на кольцевой линии ограбили 24‐летнего москвича. Мужчина обратился в полицию, уже задержаны двое подозреваемых.
Как рассказал потерпевший, он ехал в вагоне поезда по кольцевой линии, в  какой-то  момент к нему подошли двое молодых людей. Они вырвали у мужчины из рук дорогой смартфон, после чего грубо вытолкали его из вагона на ближайшей станции. Для того, чтобы найти нападавших, оперативники отсмотрели камеры наблюдения, установленные в составе. А весь путь грабителей от подземки до дома удалось отследить благодаря видеосистеме «Безопасный город». Полицейские задержали двух уроженцев Северного Кавказа.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы. Один из задержанных ранее уже был судим за грабеж, и всего пару месяцев назад вышел из колонии.
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