«Нацкорпус» сдал СБУ бразильца, воевавшего на стороне ополченцев

Радикалы поймали в Киеве бразильца Рафаэля Лусваргу. Члены партии «Национальный корпус» привели его к зданию Службы безопасности Украины и потребовали у силовиков немедленно задержать мужчину, так как, по их мнению, он воевал на стороне Донецкой Народной Республики, пишет агентство РИА Новости.

Сотрудники СБУ Лусваргу забрали и пообещали разобраться, что бразилец делает в Киеве и какое отношение имеет к ДНР или ЛНР.

Напомним, Рафаэля Лусваргу приговорили к 13 годам тюрьмы за сотрудничество с Донецкой Народной Республикой еще в 2016 году. Однако дело было закрыто из-за массы нарушений, а бразильца отпустили. Сам Лусварга рассказал, что с тех пор живет в киевском монастыре, никаких контактов с ополчением народных республик не поддерживает, а сегодня просто шел в бразильское посольство.