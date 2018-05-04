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«Нацкорпус» сдал СБУ бразильца, воевавшего на стороне ополченцев
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«Нацкорпус» сдал СБУ бразильца, воевавшего на стороне ополченцев 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Радикалы поймали в Киеве бразильца Рафаэля Лусваргу. Члены партии «Национальный корпус» привели его к зданию Службы безопасности Украины и потребовали у силовиков немедленно задержать мужчину, так как, по их мнению, он воевал на стороне Донецкой Народной Республики, пишет агентство РИА Новости.
Сотрудники СБУ Лусваргу забрали и пообещали разобраться, что бразилец делает в Киеве и какое отношение имеет к ДНР или ЛНР.
Напомним, Рафаэля Лусваргу приговорили к 13 годам тюрьмы за сотрудничество с Донецкой Народной Республикой еще в 2016 году. Однако дело было закрыто из-за массы нарушений, а бразильца отпустили. Сам Лусварга рассказал, что с тех пор живет в киевском монастыре, никаких контактов с ополчением народных республик не поддерживает, а сегодня просто шел в бразильское посольство.
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