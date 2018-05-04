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В Копейске арестовали воров уличных камер видеонаблюдения
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В Копейске арестовали воров уличных камер видеонаблюдения 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В дежурную часть ОМВД России по городу Копейску поступило сообщение о краже трех видеокамер со стены здания одной из стоматологических клиник города.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД по подозрению в совершении данных преступлений задержаны четверо местных жителей, 1996 и 1998 годов рождения. Молодые люди, встав на плечи друг другу, сняли со стены видеокамеры. Похищенное изъято полицейскими и возвращено владельцу.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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