В Копейске арестовали воров уличных камер видеонаблюдения

В дежурную часть ОМВД России по городу Копейску поступило сообщение о краже трех видеокамер со стены здания одной из стоматологических клиник города.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД по подозрению в совершении данных преступлений задержаны четверо местных жителей, 1996 и 1998 годов рождения. Молодые люди, встав на плечи друг другу, сняли со стены видеокамеры. Похищенное изъято полицейскими и возвращено владельцу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.