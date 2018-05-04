Полицейские ликвидировали наркопритон на западе столицы

Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в столичном районе Ново-Переделкино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Установлено, что ранее судимый 40-летний житель столицы предоставлял жилое помещение на ул. Лукинская наркозависимым людям с целью совместного потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры злоумышленник получал от гостей наркотические средства и психотропные вещества», — сообщили в ведомстве.

В ходе обыска полицейскими были изъяты четыре шприца и другие предметы, используемые для употребления наркотических веществ. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов». Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.