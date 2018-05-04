Нетрезвый мужчина случайно зарезал пилой женщину в Приморье 

Следственный комитет Приморья завершил расследование по делу 45‐летнего мужчины, которого обвинили в убийстве женщины цепной пилой в апреле. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу СУ СК России по Приморскому Краю.
Пьяный приморец работал на своем участке в поселке Пограничного района при помощи цепной электрической пилы. Мужчина случайно дотронулся пильной цепью до металлического ограждения. В результате пилу отбросило в сторону потерпевшей.
Женщина получила сильный порез шеи и умерла от сильного кровотечения.
Следствие собрало достаточно доказательств по делу и собираются передать его на рассмотрение в суд.
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