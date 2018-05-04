Нетрезвый мужчина случайно зарезал пилой женщину в Приморье

Пьяный приморец работал на своем участке в поселке Пограничного района при помощи цепной электрической пилы. Мужчина случайно дотронулся пильной цепью до металлического ограждения. В результате пилу отбросило в сторону потерпевшей.

Женщина получила сильный порез шеи и умерла от сильного кровотечения.

Следствие собрало достаточно доказательств по делу и собираются передать его на рассмотрение в суд.

Следователи подозревают

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мужчину в убийстве пенсионеров