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Нетрезвый мужчина случайно зарезал пилой женщину в Приморье
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Нетрезвый мужчина случайно зарезал пилой женщину в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Следственный комитет Приморья завершил расследование по делу 45‐летнего мужчины, которого обвинили в убийстве женщины цепной пилой в апреле. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу СУ СК России по Приморскому Краю.
Пьяный приморец работал на своем участке в поселке Пограничного района при помощи цепной электрической пилы. Мужчина случайно дотронулся пильной цепью до металлического ограждения. В результате пилу отбросило в сторону потерпевшей.
Женщина получила сильный порез шеи и умерла от сильного кровотечения.
Следствие собрало достаточно доказательств по делу и собираются передать его на рассмотрение в суд.
Следователи подозревают
41-летнего
мужчину в убийстве пенсионеров
из-за  60 тысяч рублей. Тела пожилых супругов с ножевыми ранениями нашли в Белорецке.
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