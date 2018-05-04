Житель Тюмени подозревается в хищении школьных ноутбуков

Накануне сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области задержали 24-летнего жителя областного центра, подозреваемого в краже школьного имущества. Установлено, что он работал системным администратором в одном из образовательных учреждений Тюмени . Согласно определенным должностным полномочиям, молодой человек имел доступ к оргтехнике школы. Свой противоправный умысел он реализовывал в течение нескольких месяцев. Ему удалось вынести из различных кабинетов школы и сдать в комиссионный магазин 50 ноутбуков.

В ходе проведения оперативных мероприятий оперативники УМВД России по Тюменской области установили и задержали молодого человека. Свою вину он полностью признал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Работа по сбору доказательств причастности задержанного к кражам, а также установлению иных обстоятельств свершенного преступления, продолжается. Деятельность комиссионного магазина, принимавшего на реализацию товар без документов, также будет проверена в ближайшее время.