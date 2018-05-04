Ещё
Житель Тюмени подозревается в хищении школьных ноутбуков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Тюмени подозревается в хищении школьных ноутбуков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 40 минут назад
Накануне сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области задержали 24-летнего жителя областного центра, подозреваемого в краже школьного имущества. Установлено, что он работал системным администратором в одном из образовательных учреждений Тюмени. Согласно определенным должностным полномочиям, молодой человек имел доступ к оргтехнике школы. Свой противоправный умысел он реализовывал в течение нескольких месяцев. Ему удалось вынести из различных кабинетов школы и сдать в комиссионный магазин 50 ноутбуков.
В ходе проведения оперативных мероприятий оперативники УМВД России по Тюменской области установили и задержали молодого человека. Свою вину он полностью признал.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в особо крупном размере».
Работа по сбору доказательств причастности задержанного к кражам, а также установлению иных обстоятельств свершенного преступления, продолжается. Деятельность комиссионного магазина, принимавшего на реализацию товар без документов, также будет проверена в ближайшее время.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Тюмени участковые уполномоченные полиции выявили факт фиктивной постановки на учет В Кемеровской области вынесен приговор создательнице фиктивных интернет-магазинов, обманувшей жителей семи регионов России Транспортными полицейскими Дальнего Востока перекрыт один из каналов поставки в регион синтетических наркотиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем265
«За что они боролись, на то и напоролись»143
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову101
Найдено тело писателя Сергея Сакина12
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море313
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение