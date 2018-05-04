Житель Прикамья предстанет перед судом за незаконную валку леса

Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Верещагинский» окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в крупном размере.

Было установлено, что в конце января 2018 года мужчина осуществил незаконную валку деревьев хвойных пород вблизи д. Аникино. Он, распилив их на бревна, вывез с места преступления на тракторе-погрузчике, который взял в аренду у родственника. В результате противоправных действий общий размер причиненного материального ущерба составил почти 100 тысяч рублей.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции, где дал признательные показания.

В настоящее время собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину обвиняемого. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.